Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
09.12.2021 - 17:09 | Son Güncelleme: 09.12.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812875.aspx
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