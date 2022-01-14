Türkiye Gazetesi

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Söz konusu sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden ulaşılabileceği öğrenildi.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 21 OCAK'TA BAŞLAYACAK

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak.

Emekli öğretmenlere 884 liralık zam 411 bin emekli öğretmene müjde geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl yasalaştıktan sonra emekli öğretmenlerin maaşında da 884 liralık artış olacak.

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu’nda kabul edildi 58 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.