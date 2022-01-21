Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.01.2022 - 16:38 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 16:38
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817871.aspx
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