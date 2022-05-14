Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, bugün uygulanan e-YÖKDİL 2022 İngilizce'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Aygün, 13 Mart'ta gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yarın yapılacak Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.