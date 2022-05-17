Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17.05.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 17.05.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
861678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/861678.aspx
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