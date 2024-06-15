Bakan Tekin bizzat duyurdu: Devamsız öğrenciye af yok

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS’ye hazırlanırken devamsızlık yapan öğrenciler için “Af ya da özel bir düzenleme yok” dedi. Tekin “Sınıf tekrarı sebebiyle 9’larda yığılma olacak” iddiasını da yalanladı

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı. Ayrıca bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karneler dağıtıldı. Öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül’de çalacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin etkinliklerini izleyen ve tavsiyelerde de bulunan Tekin, bir öğrencinin, okuldaki sınavların test olarak yapılmasını talep etmesini üzerine “LGS test. Bütün her şey de test olmasın, bazı şeyler de açık uçlu olsun. İstiyorsanız sınavlarınızı test yapalım, LGS’yi açık uçlu yapalım” dedi. Bunun üzerine öğrenciler “Hayır” cevabını verdi.

İlgili Haberler Bugün karne alacaktı! Kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

"DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ AF YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Tekin, “Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı”nda, sınıf tekrarıyla ilgili işlemlerin tamamlanmadığını belirterek, “Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Devamsızlıkla ilgili af yapmayı düşünmüyoruz. Çocuklarımız bu düzene alışacak ve bundan sonra daha fazla okulda vakit geçirecek” açıklamasında bulundu.

ÖZEL OKULLARADA ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMI

Tekin, gazetecilerin “Özel okullar için gelecek sene Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarını okutma zorunluluğu getirildi. Ancak bazı özel okulların velilerden talep ettiğine ilişkin de bilgiler geliyor, bu konuda değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu kararı özel okullarla konuşarak aldık. Bakanlığımızın ders kitaplarını okutmuyor ise eğer özel okullar, çocuklarınızın ciddi bir sıkıntı yaşayabileceğini uzun vadede görmeniz gerekiyor. Çünkü hem LGS için hem de üniversiteye giriş sınavları için bizim kitaplarımız esas kabul ediliyor.” Tekin özel okul öğretmenlerinin maaşlarıyla ilgili olarak da “Özel okullara söyledik. ‘Mayıs ve haziran aylarında yaptıkları sözleşmelerde öğretmenlerin hakkını koruyacak mali tabloyu sunmalarını’, söyledik. Önümüzdeki yıl sorunu çözeceklerini deklare ettiler” dedi.