Dünyanın en iyileri açıklandı! İlk 500'de 6 Türk üniversitesi

10 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:06

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan "2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması"nın sonuçları belli oldu.

Yükseköğretim kurumlarının çevresel, sosyal ve yönetişim zorluklarıyla başa çıkma yeteneğinin değerlendirildiği listede dünyanın dört bir yanından yaklaşık bin 400 üniversite değerlendirildi. Buna göre; dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına 17 Türk üniversitesi girdi.

Bunlar 221'inci İstanbul Teknik, 224'üncü Orta Doğu Teknik, 335'inci Boğaziçi, 405'inci Yıldız Teknik ile 408'inci sırayı paylaşan Koç ve Hacettepe Üniversitesi oldu. İlk bin arasına ise toplam 17 Türk üniversitesi girdi.

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

Gazi Üniversitesi (537)

Dokuz Eylül Üniversitesi (556)

Bilkent Üniversitesi (672)

Erciyes Üniversitesi (711-720)

Sabancı Üniversitesi (731-740)

Gebze Teknik Üniversitesi (881-900)

Ankara Üniversitesi (941-960)

Çukurova Üniversitesi (961-980)

Selçuk Üniversitesi (961-980)

Marmara Üniversitesi (981-1000)

Sakarya Üniversitesi (981-1000)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE İLK 10

1) Toronto Üniversitesi

2) Kaliforniya Üniversitesi

3) Manchester Üniversitesi

4) İngiliz Kolombiya Üniversitesi

5) Auckland Üniversitesi

6) Imperial College Londra

7) Sidney Üniversitesi

8) Lund Üniversitesi

9) Melbourne Üniversitesi

10) Western Üniversitesi