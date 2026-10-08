EĞİTİM-BİR-SEN’den çağrı: Eğitim fakülteleri ile MEB arasında uyum şart

Üniversitelerde yeni akademik yıl başlarken Eğitim-Bir-Sen, yükseköğretime ilişkin beklenti ve önerilerini açıkladı.

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Sendika, eğitim fakülteleri ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapısal ve vizyoner uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Öğretmen yetiştirme politikalarının kısa vadeli değişimlerden bağımsız, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir anlayışla ele alınması gerektiği vurgulandı. Eğitim fakültelerinin kontenjanlarının demografik projeksiyonlar ve MEB’in norm kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi istendi. Müfredat ve ders içeriklerinin sahada karşılaşılan sorunlarla uyumlu hâle getirilmesi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile entegrasyon sağlanması ve tüm paydaşların görüşleriyle yeni bir “Öğretmen Yetiştirme Modeli” oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Sendika, yükseköğretim kontenjanlarının yalnızca üniversitelerin kapasitesi ve öğrenci talebine göre belirlenmemesi gerektiğini belirterek ülkenin orta ve uzun vadeli insan kaynağı ihtiyacı, demografik gelişmeler, bölgesel ihtiyaçlar ve mezunların istihdam imkânlarının dikkate alınmasını istedi. Bazı programların kontenjanlarının dolmaması, bazı alanlarda ise ihtiyaçtan fazla mezun verilmesinin mevcut planlamanın yeniden ele alınması gerektiğini gösterdiği ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen, YÖK başta olmak üzere ilgili kurumların MEB, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarıyla birlikte uzun vadeli insan gücü planlaması oluşturmasını istedi. Bölüm ve programların açılmasından kontenjanların belirlenmesine kadar tüm süreçlerde bilimsel veriler, istihdam imkânları ve ülkenin stratejik ihtiyaçlarının esas alınması çağrısında bulunuldu.

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