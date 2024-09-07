Erdoğan sanal tehlikeye dikkat çekti: Oyun platformları çocukları zehirliyor

“Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar.”

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ- İstanbul’da ‘Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor” dedi. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

KİFAYETSİZ KALIR

İdealleriyle yoğrulmuş her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımız için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

TARİHÎ ADIMLAR ATTIK

Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil. Yeni eğitim yaklaşımımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihî adımlar attık. 2002’deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002’de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi.

BAŞÖRTÜSÜ AYIBI BİTTİ

28 Şubat döneminde uygulamaya konan vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Başörtüsü yasağına son verdik. Okullarımızın fiziki altyapılarını geliştirirken sınıflarımızı en yeni teknolojilerle donattık. Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz.

SANAL ÂLEM TEHLİKESİ

Teknolojiyle beraber bağımlılık başta evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı riskler de artıyor. Oyun platformları şiddeti teşvik etmeye, sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sapkın akımlar değil, ırkçılık da körükleniyor. Irkçı faşizm buralardan besleniyor. Şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal âlemdir.

LGBT PROPAGANDASI

Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Bu mecralar vasıtasıyla sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm buralardan besleniyor.

İlginizi Çekebilir Sadece Arapça yok! İmam Hatipler 10 dilde eğitim veriyor

NEFRET SUÇLARINA DİKKAT

Uyguladığımız tedbirlerde olduğu gibi hemen birileri tarafından yasakçı olmakla suçlanıyoruz. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor. Çocuk istismarına karşı çıkmak varken ‘özgürlük’ adı altında istemeseler de çocuklara zarar veren uygulamaları savunur pozisyona düşüyorlar.

KONTROLLÜ KULLANIM ŞART

Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı her türlü hesabın üstündedir. Çocuklarımızı korumak için hepimiz tek yürek tek bilek olmalıyız. İnsanla teknoloji arasındaki roller değişirse, teknoloji insana hükmederse o zaman işler çığırından çıkar. Teknolojiyi kullanmakla bağımlı olmak arasında çizgi kaybolunca karşılaşacağımız sıkıntıları biliyoruz. Her yaş grubundan vatandaşımız dijital teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor. Kontrollü kullanımı yaygınlaştırmak durumundayız.

KÖKLERDEN GELECEĞE

Tarih boyunca milletimiz köklerinden kopmadan, özünü muhafaza ederek dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşma mücadelesi vermiştir. Bugün de aynı ideal doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. ‘Köklerden geleceğe’ düsturuyla geliştirdiğimiz ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ bunun en son örneğidir. Bu modelle çocuklarımızı zihni açık, ufku geniş, millî ve manevi değerlerle donanmış, bilgi ve çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

OKULLAR ÇANAKKALE VE GAZZE DERSİ İLE AÇILACAK

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail zulmüne karşı öğrencileri şuurlandırmak amacıyla okulların 9 Eylül günü “Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi” başlıklı dersle açılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Bakan Tekin ayrıca meslek eğitiminin önemine de dikkat çekerek “Herkesin Bir Mesleği Olmalı, şeklinde özetleyebileceğimiz bir belge kapsamında mesleki eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulamayı hayata geçireceğiz” dedi.

Tekin şöyle devam etti: Bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyelerinde ortaokullar açmayı planladık. İlave olarak Türkiye’nin her bölgesinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak için ‘bölge’, ‘ihtisas’, ‘sektör içi’ ve ‘sektöre entegre’ olmak üzere 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. Bu kapsamda okullarımızda Ahilik Kültürü ve Girişimcilik dersini de okutacağız. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını giderecek her türlü öneriye açık olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim.