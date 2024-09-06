Uzmanlar anne babaları uyardı: Tatil sonrası "okul kaygısı" yaşayan çocuklar için yapılacaklar

Okula yeni başlayan ve tatil sonrası yeniden okula dönen çocuklarda kaygı ve stres bozukluğu sıkça ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar oluşabilecek bu durum karşısında anne babaları uyardı.

Okullarda ilk zil "uyum" için çaldı: Veliler ve öğretmenler ikna için ter döküyor

Okullarda ilk zil "uyum" için çaldı: Veliler ve öğretmenler ikna için ter döküyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala pek çok çocuk ve ebeveyn heyecanla okula dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Eylül'de uyum eğitimi kapsamında okula ilk kez adım atan minikler ve yaz tatilinin ardından 9 Eylül'de okula geri dönecek öğrencilerin bazılarında kaygı ve stres yaşanabiliyor.

Uzmanlar, okula yeni başlayan ve tatil sonrası yeniden okula dönecek çocuklarda oluşabilecek kaygı ve strese karşı, ebeveynlerin anlayışlı olmalarını istiyor.

ÇOCUK 2 HAFTA İÇİNDE UYUM SAĞLAYAMAZSA

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okula yeni başlayan bazı çocuklarda okul fobisi olduğunu, bu çocukların okula giderken annelerini bırakmak istemediklerini söyledi.

Tarhan yapılan araştırmalarda genellikle kaygılı annelerin çocuklarının bu şekilde davrandığını aktararak şu uyarılarda bulundu:

"Böyle anneler mükemmeliyetçi anneler oluyor. Kontrolcü annelerin çocuklarında okula ilk başlarken çocuk kendisini yabancı bir gezegende gibi hissediyor. Öyle hissettiği için de ayrılmak istemiyor ve annesini de kapıda bekletiyor.

Çocuğa bunun onun bir sorumluluğu olduğu hissettirilirse, önce çocuk direniyor ama bir müddet sonra kabulleniyor. Genellikle iki hafta içerisinde uyum sağlayamazsa o zaman uzman yardımı gerekiyor."

"VEDALAŞIN, SESSİZCE GİTMEYİN"

Annenin böyle durumlarda soğukkanlı olması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Anneler çocuklarıyla vedalaşarak ayrılmalı, çocuğu bırakıp sessizce kaçıp gidilirse çocuk okula uyum sağlayamıyor." dedi.

Tarhan, tatil sonrası okula dönme isteksizliği yaşayan çocuklara ilişkin, "Çocuklar tatil varken, eğlence varken okula isteksiz gidebilir. Şu an modernizm çocukları yanlış bir şekilde yönlendiriyor. Çocukları dopamin bağımlısı yaptılar. En büyük etkisi de bilgisayarlar. Çocuklar, haz peşinde koşan, sadece 'Hoşuma giden iyidir, hoşuma gitmeyen kötüdür.' diyen çocuklar oluyor ve kolaya kaçıyor, emek vermeden elde etmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ANNE VE BABA KARARLI OLMALI"

Tarhan dopamini beyinde başka sıradan şeylerden üretmek gerektiğini vurgulayarak, "Okul başarısını, gelecekteki başarıyı düşünmek de dopamin ürettiriyor. Anne ve babaların çocuklara orta ve uzun vadeli dopamin ürettirmeyi öğretmesi lazım. Bu, beyne öğretilebiliyor." dedi.

Prof. Dr. Tarhan, okula yeni başlayan ve tatil sonrası yeniden okula dönecek çocuklarda ortaya çıkabilecek kaygıya karşı, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Anne ve baba çocuğun başını okşaya okşaya baskı, tehdit ve sindirme olmadan kararlı olmalı. Disiplinli olmak kar yağışı gibidir, yavaş ve devamlı yağınca kar tutar. Birdenbire fırtına gibi esip gürlerseniz çocuk korkuyla itaat eder. İnanmadan da itaat ettiği için ilk fırsatta bunu deler. Çocuğa okula gitmesi gerektiği gerekçeleriyle anlatılmalı. Anne ve babanın ortak bir dil kullanması önemli. Farklı dil kullanırlarsa çocuk hoşuna gideni seçiyor."

OKUL KAYGISININ ALTINDAKİ NEDENLER

Psikiyatrist Doç. Dr. Onur Okan Demirci ise tatil sonrası okula dönmek istemeyen çocuklarda, bu durumun altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirtti.

"Bu çocuk acaba bu arada ne yaşadı?", "Yaşadığı bir problemden dolayı mı dönmek istemiyor olabilir?" suallerinin önemli olduğunu kaydederek, çocukların okulda zorbalık yaşamış ya da aile içi problemlerle karşı karşıya kalmış olabileceklerine dikkati çekti.

Çocukların okula dönüş kaygısını anlamak ve çözüm bulmak için ailelerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurmaları gerektiğini vurgulayan Demirci, "İletişim kanalımız konuşmak. Mimikler, yüz ifadeleriniz, sözleriniz, kelimeleriniz. Bunu kullanmazsak zaten ne yaparsak yapalım boşa bir çaba olmaktan öteye gitmeyecek." dedi.

Demirci'ye göre ebeveynlerin, çocuklarının yaşadığı problemlerin kaynağını anlamaya yönelik bir iletişim kurmaları önem taşıyor.

Sosyal medyanın çocukların okula dönüş isteksizliğinde doğrudan bir neden olmadığını belirten Demirci, "Ancak sosyal medya aracılığıyla yaşadığı herhangi bir problem var mı ona bakmak daha iyi olabilir." diyor.

Doç. Dr. Demirci, çocukların, zorbalık ya da arkadaşlık problemleri gibi sosyal medya kaynaklı sıkıntıları olabileceğine dikkati çekerek, bu gibi durumlarda, ebeveynlerin sosyal medya etkisini de göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.