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Karabük Üniversitesi: Sosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karabük Üniversitesi: Sosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyor
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karabük Üniversitesi tarafından ikincisi 10-11 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Festivali ‘Sosyalfest 2025’, Türkiye Sosyal Bilimler Hamlesi vizyonuyla gençlerin sosyal bilimler alanında bu yıl da binlerce proje üretmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY - Türkiye Yüzyılı, İlahiyat, Türk Dünyası ve Sağlıkfest olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek festival, adaylara toplam 30 başlıkta özgün model tasarımlarını sunma fırsatı tanıyor.

Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencileri ile Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri içerisinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık olan Sosyalfest’25 sosyal model tasarım yarışması, ayrıca bazı kategorilerde serbest segment başlığı altındaki başvuruları da kabul ediyor. Değerlendirme safhası tamamen online olacak ve 1 Ağustos’a kadar başvurular sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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