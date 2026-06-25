MAHMUT ÖZAY
ÖSYM 6 maddede gerekçelerini sıraladı: '15 dakika kuralı' neden esnetilmiyor?
Yıllardır tartışılan 15 dakika kuralı için taviz yok. ÖSYM “Esneme olursa güvenlik riski doğar” dedi.
Özetle DinleÖSYM 6 maddede gerekçelerini sıraladı: '15 dakika ...
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YKS'de geç kalan adayların sınava alınması konusu, ÖSYM'nin itirazları nedeniyle tartışılmaya devam etmektedir.
- Her aday için basılan fotoğraflı ve tek cevap kâğıdı, başka salona geçişi kimlik ve evrak eşleşmesini engelleyeceği belirtilmiştir.
- Geç kalan adayın başka salona alınması, başkası yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere zemin hazırlayabileceği ifade edilmiştir.
- Özel salon uygulaması, birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebileceği öne sürülmüştür.
- Bu adaylara ayrı sınav yapılması hâlinde soruların eş değerliğinin sağlanamayacağı ve sıralama adaletinin bozulacağı belirtilmiştir.
- Zamanında gelen adaylar açısından, geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısı oluşacağı ve sınav adaleti sarsılacağı ifade edilmiştir.
- ÖSYM'ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, ihmalin sonucudur ve milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmek kaosa yol açacaktır.
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YKS sonrası sınava geç kalan adaylar ve yıllardır uygulanan “15 dakika kuralı” yine gündemde. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017 yılında verdiği tavsiye kararında ölçülü davranılması gerektiğini belirtmiş, geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisi tartışılmıştı.
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Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu öneriye net bir şekilde karşı çıkıyor. Edindiğimiz bilgilere göre kurumun gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:
- Her aday için fotoğraflı ve tek cevap kâğıdı basılıyor. Başka salona geçiş, kimlik ve evrak eşleşmesini engelliyor.
- Geç kalan adayın başka salona alınması, başkası yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere zemin hazırlıyor.
Özel salon uygulaması, birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebilir.
- Bu adaylara ayrı sınav yapılması hâlinde soruların eş değerliği sağlanamıyor, bu da sıralama adaletini bozuyor.
- Zamanında gelen adaylar açısından, geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısı oluşuyor ve sınav adaleti sarsılıyor.
- ÖSYM’ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, ihmalin sonucu. Milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmek kaosa yol açar.
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