Yıllardır tartışılan 15 dakika kuralı için taviz yok. ÖSYM “Esneme olursa güvenlik riski doğar” dedi.

YKS sonrası sınava geç kalan adaylar ve yıllardır uygulanan “15 dakika kuralı” yine gündemde. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017 yılında verdiği tavsiye kararında ölçülü davranılması gerektiğini belirtmiş, geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisi tartışılmıştı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu öneriye net bir şekilde karşı çıkıyor. Edindiğimiz bilgilere göre kurumun gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:

ÖSYM 6 maddede gerekçelerini sıraladı: '15 dakika kuralı' neden esnetilmiyor?

Her aday için fotoğraflı ve tek cevap kâğıdı basılıyor. Başka salona geçiş, kimlik ve evrak eşleşmesini engelliyor.

Geç kalan adayın başka salona alınması, başkası yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere zemin hazırlıyor.

Özel salon uygulaması, birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebilir. ÖSYM 6 maddede gerekçelerini sıraladı: '15 dakika kuralı' neden esnetilmiyor?

Bu adaylara ayrı sınav yapılması hâlinde soruların eş değerliği sağlanamıyor, bu da sıralama adaletini bozuyor.

Zamanında gelen adaylar açısından, geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısı oluşuyor ve sınav adaleti sarsılıyor.

ÖSYM’ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, ihmalin sonucu. Milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmek kaosa yol açar.



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