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Özel öğrenciye yeni istihdam! Mesleki eğitimde yelpaze genişliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel öğrenciye yeni istihdam! Mesleki eğitimde yelpaze genişliyor
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özel eğitim meslek okullarında programlar yenileniyor, simülasyonlu eğitim dönemi başlıyor. Yeni meslek alanları açılırken, öğretmenlere özel eğitim mecburiyeti ve öğrencilere mentörlük desteği geliyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), UNICEF’in desteğiyle yürüttüğü “Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında özel eğitim meslek okullarındaki meslek dersi programlarına yönelik ihtiyaç analizi yaptı. 1084 öğretmen ve 335 okul yöneticisinin katıldığı analiz sonucunda 19 program güncellenirken, “Aile ve Tüketici Hizmetleri” ile “Pazarlama ve Perakende” olmak üzere iki yeni alan eklendi. Raporda, öğretmen ve yöneticiler; oto yıkama, hayvan yetiştiriciliği, cami ve köy konağı gibi hizmet personelliği ile bahçe bitkileri alanlarının açılmasını önerdi. Aileler ise en çok grafik ve fotoğrafçılık bölümünün açılmasını isterken; ulaştırma, ayakkabı, plastik teknolojisi ve perakende gibi alanları da önerdi.

SİMÜLASYONLAR YAPILACAK  

Mesleki eğitimin istihdam açısından karşılık bulabilmesi için faaliyet planı da oluşturuldu. Öğrencilerin kazanımlarını desteklemek ve pekiştirmek amacıyla meslek okullarında simülasyon ve provalar gerçekleştirilecek. 10. ve 11. sınıf öğrencileri yerel işletmelere günübirlik ziyaretlerle alıştırma yapacak. 12’nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarına gitmeden önce bireysel geçiş planları hazırlanacak.

UZMAN EKİPTEN TESPİT  

Ayrıca, otizmli öğrencilerle çalışacak öğretmenlere hizmet öncesi özel eğitim zorunlu hâle getirilecek.  İlerleyen süreçlerde görevlendirilecek koordinatörler için sertifika programlarının açılması ve sürekliliğin sağlanması için bulundukları kurumda en az 5 yıl çalışma zorunluluğu olacak. Yeni açılacak okullar, iş gücü ihtiyacı olan bölgelere kurulacak, sektör analizleri doğrultusunda yeni alanlar belirlenecek. Öğrencilere mentörlük desteği verilecek ve işletmelerde uygulama ekipleri oluşturulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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