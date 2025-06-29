Schengen çilesi bursları yaktırıyor! Vize bürokrasisi öğrencileri vurdu

AB’nin vize engeli 50 bin kişiyi mağdur etti. Aylarca bekleyen gençler kazandıkları burslardan oluyor.

Avrupa ülkelernine eğitim için gitmek isteyenlerin vize bürokrasisinin veya hükûmetlerin kararları gereği ret cevabı alması yaklaşık 50 bin öğrenciyi mağdur etti.

Schengen vizesi için evrakların yetiştirilmesi, aracı kurumlarla vaya konsolosluklarla randevu süreci gerekçeleriyle aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin arasında bursunu hatta eğitim hakkını kaybedenler de olduğu belirtildi. En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor.

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Bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı. Bu ülkelerin vize sürecini sürüncemede bırakarak başvuranları bezdirmeyi amaçladığı da iddia edildi. Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı. Dernek başkanı Osman Yılmaz “Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar” dedi.