2,50 TL'lik fark var! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller

İran-İsrail savaşıyla yükselen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Son 5 günde akaryakıt fiyatları 3 kez artarken, benzin ve motorinin litresi birçok şehirde 50 lirayı aştı. Peki Türkiye'de en ucuz ve en pahalı benzin ve motorinin satıldığı şehir hangisi? 2 şehir arasında yaklaşık 2,50 liralık fark bulunuyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Orta Doğu'daki gerilim piyasaları da etkiledi. İsrail-İran arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlenmesiyle brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 10 dolarlık bir artış oldu. Savaş öncesi 64 dolar seviyesinde bulunan petrol fiyatı, savaşla birlikte 76 dolara çıktıktan sonra 73-74 dolar bandında dengelendi.

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AKARYAKIT 5 GÜNDE 3 KEZ ZAMLANDI

Bu gelişme sonrası akaryakıt fiyatlarına 5 günde 3 kez zam geldi. 13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü ise motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Böylece benzin ve motorinin fiyatı birçok şehirde 50 lirayı aştı.

EN UCUZU İSTANBUL'DA, EN PAHALISI HAKKARİ'DE SATILIYOR

Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatları yakından takip edilirken, Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller merak konusu oldu. Ülke genelinde en ucuz benzin ve motorin İstanbul'da satılırken, en pahalısı ise Hakkari'de satılıyor.

TÜRKİYE'DE EN UCUZ VE EN PAHALI BENZİN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

En pahalı benzin Hakkari'de satılıyor: Litresi: 50.58 TL En ucuz benzin ise İstanbul Anadolu yakasında satılıyor: Litresi 48.29 TL

*Benzin İstanbul Avrupa yakasında ise 48.44 TL'den satılıyor.

BENZİNİN PAHALI OLDUĞU DİĞER ŞEHİRLER

Adıyaman Litresi: 50.33 TL Ağrı Litresi: 50.47 TL Bingöl Litresi: 50.44 TL Batman Litresi: 50.42 TL Elazığ Litresi: 50.56 TL Hakkari Litresi: 50.58 TL Şırnak Litresi: 50.50 TL Van Litresi: 50.54 TL

TÜRKİYE'DE EN UCUZ VE EN PAHALI MOTORİN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

En pahalı motorin Hakkari'de satılıyor: Litresi: 51.87 TL En ucuz motorin ise İstanbul Anadolu yakasında satılıyor: Litresi: 49.39 TL

Motorinin 50 TL'nin altında olduğu 3 şehir bulunuyor. İstanbul, Yalova ve Kocaeli... Motorinin litresi Yalova'da 49.97, Kocaeli'de 49.68, İstanbul Avrupa yakasında ise 49.51 TL.

MOTORİNİN PAHALI OLDUĞU DİĞER ŞEHİRLER