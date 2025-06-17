Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 2,50 TL'lik fark var! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller

2,50 TL'lik fark var! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2,50 TL&#039;lik fark var! İşte Türkiye&#039;de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran-İsrail savaşıyla yükselen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Son 5 günde akaryakıt fiyatları 3 kez artarken, benzin ve motorinin litresi birçok şehirde 50 lirayı aştı. Peki Türkiye'de en ucuz ve en pahalı benzin ve motorinin satıldığı şehir hangisi? 2 şehir arasında yaklaşık 2,50 liralık fark bulunuyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Orta Doğu'daki gerilim piyasaları da etkiledi. İsrail-İran arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlenmesiyle brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 10 dolarlık bir artış oldu. Savaş öncesi 64 dolar seviyesinde bulunan petrol fiyatı, savaşla birlikte 76 dolara çıktıktan sonra 73-74 dolar bandında dengelendi.

AKARYAKIT 5 GÜNDE 3 KEZ ZAMLANDI 

Bu gelişme sonrası akaryakıt fiyatlarına 5 günde 3 kez zam geldi. 13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü ise motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Böylece benzin ve motorinin fiyatı birçok şehirde 50 lirayı aştı.

2,50 TL'lik fark var! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller - 1. Resim

EN UCUZU İSTANBUL'DA, EN PAHALISI HAKKARİ'DE SATILIYOR 

Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatları yakından takip edilirken, Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller merak konusu oldu. Ülke genelinde en ucuz benzin ve motorin İstanbul'da satılırken, en pahalısı ise Hakkari'de satılıyor.

TÜRKİYE'DE EN UCUZ VE EN PAHALI BENZİN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

En pahalı benzin Hakkari'de satılıyor: Litresi: 50.58 TL
En ucuz benzin ise İstanbul Anadolu yakasında satılıyor:Litresi 48.29 TL

*Benzin İstanbul Avrupa yakasında ise 48.44 TL'den satılıyor.

BENZİNİN PAHALI OLDUĞU DİĞER ŞEHİRLER

AdıyamanLitresi: 50.33 TL
AğrıLitresi: 50.47 TL
BingölLitresi: 50.44 TL
BatmanLitresi: 50.42 TL
ElazığLitresi: 50.56 TL
HakkariLitresi: 50.58 TL
ŞırnakLitresi: 50.50 TL
VanLitresi: 50.54 TL

TÜRKİYE'DE EN UCUZ VE EN PAHALI MOTORİN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

En pahalı motorin Hakkari'de satılıyor: Litresi: 51.87 TL
En ucuz motorin ise İstanbul Anadolu yakasında satılıyor:Litresi: 49.39 TL

Motorinin 50 TL'nin altında olduğu 3 şehir bulunuyor. İstanbul, Yalova ve Kocaeli... Motorinin litresi Yalova'da 49.97, Kocaeli'de 49.68, İstanbul Avrupa yakasında ise 49.51 TL.

MOTORİNİN PAHALI OLDUĞU DİĞER ŞEHİRLER

AdıyamanLitresi: 51.58 TL
AğrıLitresi: 51.70 TL
Batman Litresi: 51.70 TL
Bingöl Litresi: 51.72 TL
DiyarbakırLitresi: 51.71 TL
ElazığLitresi: 51.85 TL
Hakkari Litresi: 51.87 TL
ŞırnakLitresi: 51.80 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ümit Özdağ davasında savcı mütaalasını değiştirdi!KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu - EkonomiO ülkeden daha iyi! Dönümünden 1 ton çıkıyor2 bin 760 lira arttı! Ton fiyatı 13 bin 500 lirayı aştı - Ekonomi2 bin 760 lira arttı! Ton fiyatı 13 bin 500 lirayı aştıİnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı - Ekonomiİnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttıBakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin kritik açıklama - EkonomiŞimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin kritik açıklama2007 yılında açılmıştı! Türkiye'nin ünlü AVM'si kapanıyor - EkonomiTürkiye'nin ünlü AVM'si kapanıyorBİST 100’de yükseliş devam edecek mi? Çatışmalar sürerken bu seviyelere dikkat! - EkonomiBİST 100’de yükseliş devam edecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...