Memur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte 6 aylık enflasyona göre milyonlara yapılacak zam

Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı garantiledi. Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonların zammı için kritik bir ipucu verdi. İşte Merkez'in anketine göre memur ve emekliye temmuzda yapılacak zam...

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların zammının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 15,09. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı cebine koydu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranı netlik kazanacak.

2025 aylık ve yıllık enflasyon oranları

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyonunu 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Ancak bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİYİ TEMMUZDA BEKLEYEN ZAM

Ankete göre haziran enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor. Eğer enflasyon bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 16,95 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 16,95, memur ve memur emeklilerinin zammı ise 15,85 olacak.