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Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken düşüş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken düşüş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, 2025 sonu enflasyon ve dolar tahmininde düşüş oldu. İşte detaylar...

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ 

Ankete göre, mayısta yüzde 30,35 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 29,86'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,06'dan yüzde 24,56'ya gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,77'den yüzde 17,35'e düştü.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken düşüş - 1. Resim

DOLAR BEKLENTİLERİ 

Yıl sonu dolar tahmininde de düşüş oldu. Bir önceki anket döneminde 43,70 olan 2025 sonu dolar kuru beklentisi, bu anket döneminde 43,57'ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 46,62'den 47,04'e çıktı. 

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde dikkat çeken düşüş - 2. Resim

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Tahminler mayısta olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 46 olarak gerçekleşti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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