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    • 2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu
    Türkiye Ekonomisi, Gıda Fiyatları, Anket, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ASAL Araştırma 26 ilde yaptığı anketle Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarını belirledi. Anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu yüzde 29,1 ile gıda ürünlerindeki fiyat artışı oldu.

    ASAL Araştırma, 26 ilde 2 bin kişi ile düzenlenen anket ile Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarını araştırdı. Anket sonuçlarında vatandaşın en önemli gördüğü ekonomik sorun gıda fiyatları oldu. Gıda fiyatlarındaki artışın en büyük problem olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin yaptığı düzenlemelerle halkın refaha ve fiyat istikrarına ulaşması için kritik bazı adımlar atıldı. Bunun sonucunda bazı sektörlerde fiyatlar gerilemeye başladı. Bunlar arasında otomobil ve konut fiyatları ön plana çıktı.

    Ancak gıda fiyatları düşmedi. Dünyada gerileyen gıda fiyatları, Türkiye'de artışını sürdürdü. Öyle ki, TÜİK'in enflasyon raporunda en yüksek artışın olduğu alanlar arasında gıda da yer aldı.

    2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

    Bu gelişmeler anket sonuçlarına da yansıdı. ASAL Araştırma'nın 26 ilde 2 bin kişi ile düzenlediği ankete göre gıda ürünlerindeki fiyat artışı, ekonomideki en önemli sorun olarak görülüyor.

    GIDA, KONUT VE AKARYAKIT İLK 3'TE10

    Anket katılımcılarının yüzde 29,1'i Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna 'gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' cevabını verdi.

    İkinci sıraya ise yüzde 14,3 ile 'Kira ve konut fiyatlarındaki artış' cevabı yerleşti.

    Üçüncü sırada ise yüzde 9,5 ile akaryakıt fiyatlarının yüksekliği yer aldı.

    2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

    Anketteki diğer seçeneklere verilen cevaplar şöyle:

    1. Yüzde 8,7 İşsizlik,
    2. Yüzde 8,4 Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki yükseklik,
    3. Yüzde 7,1 Enflasyonun yüksekliği,
    4. Yüzde 6,5 Vergi oranlarının yüksekliği,
    5. Yüzde 5,6 Faizlerin yüksekliği,
    6. Yüzde 3,5 Eğitimsizlik,
    7. Yüzde 3,0 Kamusa israf,
    8. Yüzde 2,3 Sosyal eşitsizlik,
    9. Yüzde 2,0 Cari açık.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye EkonomisiGıda FiyatlarıAnket
    Haberler > Ekonomi > 2 bin kişilik anket ortaya koydu! İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu
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