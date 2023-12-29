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    2023'ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti

    Bu yılın 'en'leri belli oldu. Türk online sipariş şirketi, 2023'te en çok sipariş edilen yemekleri açıkladı. Geçen yılın en popüler yemeği olan lahmacun, bu yıl tahtını kaybetti.

    2023&#039;ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye genelinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, kullanıcılarının 2023 yılındaki yemek tercihlerini açıkladı. Geçen senenin şampiyonu olan lahmacun, bu sene liderliği başka bir yemeğe kaptırdı. 2023'te en çok sipariş edilen yemek, tavuk döner dürüm oldu.

    2023'ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti

    Tavuk döner dürüm, 2023’te en çok tercih edilen yemek olurken, lahmacun ve tavuk tantuni de ilk üç sırada yer aldı. Geçen yılın şampiyonu lahmacundu. 2023 yılında vegan tüketicilerin en çok tercih ettiği yemek ise ‘veggie pizza’ oldu.

    2023'ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti

    Çorba ve tatlı tercihleri bu sene de değişmedi ve mercimek çorbası ile fırın sütlaç liderliğini korudu.

    2023'ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti

    14 BİN 320 TL'LİK YEMEK SİPARİŞİ VERİLDİ

    Bu yılın en pahalı siparişi ise 14 bin 320 TL oldu. Bir kullanıcı tek seferde 14 bin 320 TL’lik siparişle rekor kırdı. Bir günde tek kişinin en fazla verdiği sipariş sayısı 74 olurken, bir diğer kullanıcı da yıl boyunca 970 kez sipariş vererek bu senenin rekorunu kırdı.

    EN ÇOK SİPARİŞ BURSA NİLÜFER'DEN GELDİ

    GetirYemek siparişlerinde İstanbul başı çekerken Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya ilk beş şehir olarak sıralandı. Yıl boyunca en çok sipariş veren mahalle Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi olurken, sipariş rekortmeni mahalleler arasında Mersin’den Yenişehir ve Çiftlikköy, İstanbul’dan Kadıköy ve Göztepe üst sıralarda yer aldı.

    En çok sipariş verilen üniversite yerleşkeleri sıralamasında, İzmir’den Dokuz Eylül Üniversitesi birinciliği aldı. Ankara’dan ODTÜ ikinciliğe, İstanbul’dan Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncülüğe yerleşti.

    SPOR TUTKUNLARI ÇİĞ KÖFTEYİ TERCİH ETTİ

    Yılın en yoğun sipariş trafiğine sahne olan günü, 15 Ocak 2023 olarak kayıtlara geçti. Hafta genelinde pazar günleri kullanıcıların en çok sipariş verdiği gün olurken, siparişlerin en yoğun olduğu zaman dilimi öğle saatleriydi. Maç günlerinde ise spor tutkunlarının en çok tercih ettiği lezzetler arasında çiğköfte, lahmacun ve pizza öne çıktı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GetiryemekLahmacunYemek2023Tavuk Döner
    Haberler > Ekonomi > 2023'ün en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu! Zirve değişti, lahmacun tahtını kaybetti
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