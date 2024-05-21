24 saatte yüzde 20 yükseliş! Kripto paralarda Ethereum rüzgârı...

Kripto paralarda son dakika! ABD’de resmi otorite SEC tarafından, Ethereum ETF’leri için 23 Mayıs’ta karar açıklanacak. Öncesinde sert yükselişler yaşanıyor. “Bitcoin ve Ethereum neden yükseldi? BTC ve ETH 2024 yorum ve hedef fiyat” aramaları hızlandı. “Yüzde 75 ihtimalle ETF’ler için ETH onayı çıkabilir” yönündeki beklentiler üzerine, Ethereum %20 yükselerek 3600 doları geçti. BTC de 7 hafta sonra 70 bin doların üzerini test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Kripto paralarda son dönemin en hareketli günü yaşanıyor. Bu yıl ocak ayında ABD’de Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından gözler, piyasanın en büyük ikinci para birimi Ethereum’a çevrildi.

Ülkedeki yatırım fonlarından VanEck tarafından, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), Ethereum ETF’leri için yapılan başvuru 23 Mayıs’ta karara bağlanacak. Geçen haftaya kadar SEC tarafından onay çıkması düşük ihtimal olarak görülürken, dün bazı analistlerin “yüzde 75 ihtimalle izin verilecek” şeklindeki beklentisini dile getirmesi, bütün kripto para piyasalarında yükselişleri tetikledi.

21 MAYIS BTC VE ETH KAÇ DOLAR

SEC’in kararına iki gün kala Ethereum, pazartesi gördüğü en düşük seviye olan 3050 dolardan, bugün 3700 dolara kadar yükseldi. Sabah saatlerinde de 3700 dolara yakın denge arayış devam ediyor. ETH’ta bir günlük yükseliş yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Bu arada BTC’de 7 hafta sonra 70 bin doların üzerini test etti. Bitcoin’de de günlük yükseliş yüzde 7’ye yaklaştı.

ETF ONAYI NE DEMEK?

ABD borsalarında işlem gören fonların (ETF) kripto paralara yatırım yapması, ancak SEC tarafından izin verilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu onay geldikten sonra söz konusu fonlar, doğrudan izin verilen kripto varlıklara yatırım yapabiliyor. Dolayısıyla bu fonlara yatırım yapan yatırımcılar da, kripto para almadan, fonlar kanalıyla BTC ya da ETH yatırımı yapabiliyor.

ETF ONAYI ÇIKARSA NE OLUYOR?

Bu yılın ocak ayında Bitcoin için onay verilmesinin ardından BTC, 38 bin dolardan 73 bin 800 dolara kadar yükselmiş; bunda, ETF’ler kanalıyla 10 milyar doların üzerindeki para girişi etkili olmuştu. Benzer beklenti şimdi ETH için öne çıkıyor. SEC tarafından onay verilmesi halinde yatırım fonları üzerinden ETH tarafında da zaman içerisinde para girişinin artabileceği belirtiliyor.

ETH İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!

ETH için 3725 dolar seviyesi; 16 mart tarihinden itibaren aşılamayan bir direnç olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde ilk olarak 4000 dolara varabilecek ivmelenmenin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Ancak SEC’in “olumsuz karar” ihtimaline karşı da uyarılar artarken; böyle bir durumda yönün aşağı dönebileceği belirtiliyor.