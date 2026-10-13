310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılım için belirlenen teminat bedelinin nakit olarak yatırılması veya gerekli şartları taşıyan bir teminat mektubuyla sunulması gerekiyor. Nakit teminatlar, tahsilata yetkili bankalara yatırılacak.

Teminat mektubu sunacak kişilerin ise başvuru süresinin sona ereceği tarihte mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvurması zorunlu olacak.