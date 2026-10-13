310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan arsa ve konutları elektronik ortamda düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkarıyor.
İhale süreci 21 Ekim 2026'da başlayacak ve 10 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.
SGK'DAN 310 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞ
NTV'nin haberine göre; satışa sunulacak taşınmazların tahmini bedelleri 310 bin liradan başlıyor. İhaleye katılmak isteyenler, satın almayı düşündükleri gayrimenkullerin ihale dokümanlarını e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı'na giriş yaparak ücretsiz inceleyebilecek.
İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI
İhaleye katılım için belirlenen teminat bedelinin nakit olarak yatırılması veya gerekli şartları taşıyan bir teminat mektubuyla sunulması gerekiyor. Nakit teminatlar, tahsilata yetkili bankalara yatırılacak.
Teminat mektubu sunacak kişilerin ise başvuru süresinin sona ereceği tarihte mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvurması zorunlu olacak.
HANGİ TEMİNATLAR KABUL EDİLECEK?
Teminat olarak ilgili mevzuatta belirtilen Türk lirası ile bankacılık mevzuatına tabi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Belirlenen koşulları karşılamayan diğer teminatlar geçerli sayılmayacak.
İHALEYE GİREMEYECEK KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI
İhalelerde katılımcıların beyanları esas alınacak. Ancak kamu ihale mevzuatı kapsamında ihaleye katılması yasak olan kişilerin ihaleye girdiğinin veya ihalenin bu kişiler üzerinde kaldığının tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
SGK GAYRİMENKUL İHALELERİNE NASIL BAŞVURULACAK?
İhalelere katılmak isteyenler, SGK'nın resmi internet sitesindeki “İhaleler” bölümünde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” sekmesi üzerinden veya SGK Elektronik Satış Portalı aracılığıyla başvuru yapabilecek.
İhale sonucunda oluşan satış bedelinin peşin olarak SGK hesaplarına yatırılması gerekecek. İhaleye katılmayı düşünenlerin, başvuru öncesinde ilgili taşınmazın ihale dokümanını ve katılım koşullarını incelemesi önem taşıyor.