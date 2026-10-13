Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan arsa ve konutları elektronik ortamda düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkarıyor.

İhale süreci 21 Ekim 2026'da başlayacak ve 10 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

SGK'DAN 310 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞ

NTV'nin haberine göre; satışa sunulacak taşınmazların tahmini bedelleri 310 bin liradan başlıyor. İhaleye katılmak isteyenler, satın almayı düşündükleri gayrimenkullerin ihale dokümanlarını e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı'na giriş yaparak ücretsiz inceleyebilecek.

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılım için belirlenen teminat bedelinin nakit olarak yatırılması veya gerekli şartları taşıyan bir teminat mektubuyla sunulması gerekiyor. Nakit teminatlar, tahsilata yetkili bankalara yatırılacak.

Teminat mektubu sunacak kişilerin ise başvuru süresinin sona ereceği tarihte mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvurması zorunlu olacak.

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

HANGİ TEMİNATLAR KABUL EDİLECEK?

Teminat olarak ilgili mevzuatta belirtilen Türk lirası ile bankacılık mevzuatına tabi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Belirlenen koşulları karşılamayan diğer teminatlar geçerli sayılmayacak.

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

İHALEYE GİREMEYECEK KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

İhalelerde katılımcıların beyanları esas alınacak. Ancak kamu ihale mevzuatı kapsamında ihaleye katılması yasak olan kişilerin ihaleye girdiğinin veya ihalenin bu kişiler üzerinde kaldığının tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

310 bin TL'ye ev ve arsa alınabilecek! SGK ihale tarihlerini açıkladı

SGK GAYRİMENKUL İHALELERİNE NASIL BAŞVURULACAK?

İhalelere katılmak isteyenler, SGK'nın resmi internet sitesindeki “İhaleler” bölümünde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” sekmesi üzerinden veya SGK Elektronik Satış Portalı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

İhale sonucunda oluşan satış bedelinin peşin olarak SGK hesaplarına yatırılması gerekecek. İhaleye katılmayı düşünenlerin, başvuru öncesinde ilgili taşınmazın ihale dokümanını ve katılım koşullarını incelemesi önem taşıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.