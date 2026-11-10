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52 milyar dolarlık ithalat önlenecek! Elektrikte depolama yatırımları hız kazanıyor

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52 milyar dolarlık ithalat önlenecek! Elektrikte depolama yatırımları hız kazanıyor
Başlık Resmi52 milyar dolarlık ithalat önlenecek! Elektrikte depolama yatırımları hız kazanıyor

Yenilenebilir enerji santralleriyle birlikte kurulacak bataryalar ve müstakil depolama sistemleri sayesinde 2035’te yaklaşık 35 bin megavatlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Yatırımların tamamının devreye girmesi hâlinde 10 yıl içinde yaklaşık 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmesi bekleniyor...

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Enerjide yeni hedefler kapsamında elektrikte depolama kapasitesi artırılarak doğal gaz ithalatı azaltılacak. Yenilenebilir enerji santralleriyle birlikte kurulacak bataryalar ve müstakil depolama sistemleri sayesinde 2035’te yaklaşık 35 bin megavatlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Yatırımların tamamının devreye girmesi hâlinde on yılda yaklaşık 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilebileceği öngörülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından depolamalı yenilenebilir enerji projeleri için 33 bin megavat kapasite tahsis edildi. Bunun yaklaşık 2.100 megavatlık bölümünde sahada yatırım başladı.

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İşletmedeki kapasite ise 208 megavata ulaştı. Projelerin henüz izin ve onay sürecinde bulunan bölümü tek başına 35 milyar dolara yakın yatırım talebi oluşturdu. Bataryalarda saklanan elektrik, tüketimin arttığı saatlerde şebekeye verilebilecek. Böylece güneş ve rüzgârdan üretilen elektrikten günün farklı saatlerinde de yararlanılabilecek. Elektrik talebinin karşılanmasında doğal gaz santrallerine duyulan ihtiyacın azalması, Türkiye’nin enerji ithalat faturasına da yansıyacak. Elektrikte depolama, kendi ihtiyacı için üretim yapan tüketicilere de yeni imkânlar sunuyor.

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Lisanssız elektrik üretiminde nisandan itibaren yapılan düzenlemeyle öz tüketime öncelik verildi. Üretilen ve tüketilen elektriğin saatlik olarak mahsuplaşması esas alınırken yıllık üretimin tüketimin iki katına kadar çıkmasına ve üretim tesislerine depolama ünitesi eklenmesine imkân tanındı. Önümüzdeki on yılda “yerinde üretim, yerinde tüketim” modelinin sanayi tesislerinden konut çatılarına kadar yaygınlaşması bekleniyor.

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