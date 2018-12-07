Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her alışverişte 4-5 plastik poşet kullanan tüketicilerin bez çantaya geçtiğinde yılda 4-5 çantaya düşebileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda bez çanta üreticileri de yatırım ve üretimlerini artırmak için atağa geçti. 1 Ocak’ta başlayacak uygulama için siparişler verilmeye başlandı. Marketler 10 bin ile 1 milyon adet bez çanta siparişi verdi. Dikme işi olduğu için daha fazla kadınların istihdam edileceği sektörde bez çantalar 75 kuruştan başlıyor, 4 liraya ulaşıyor. Sektör 2-3 şirketin elinde. Onların cirosu da 5 milyon lira civarında bulunuyor.