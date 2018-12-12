Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Albayrak, kredi piyasalarının işleyişinin çok iyi olduğunu, batık kredilerde durumun yönetilebildiğini söylediği konuşmasında, “Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1’in altında. Bankalar bu kredileri verirken çok dikkatli ve seçici hareket ediyor. BDDK da süreci çok güçlü yönetiyor” dedi. Sermaye piyasalarını güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini, önümüzdeki dönemde varlığa dayalı menkul kıymet gibi enstrümanların yaygınlaştırılmasına devam edileceğini söyleyen Albayrak “Emlak Bankasının yeniden yapılandırılması sürecini başlattık. Yetişirse yıl sonu yoksa komisyonda yasallaşacak. Sigortacılık sektöründe teminat sorununa çözüm için kamu sektör reasürans sistemini devreye alacağız. Devlet destekli alacak sigortası ile KOBİ’lerin alacaklarını garanti edeceğiz” diye konuştu. Albayrak konuşmasında varlığa dayalı menkul kıymet ihracının ABD’deki ile karşılaştırılmasının yerinde olmadığını ifade etti ve “Dayanak kredilerinde ödeme sıkıntısı yaşanırsa bankalar bu kredileri düzenli ödenen başka bir krediyle değiştirmeyi taahhüt ediyor. ABD’de böyle bir taahhüt yok” dedi.