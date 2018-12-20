Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Ülkenin en önemli tekstil gruplarından olan ve TMSF tarafından yönetilen Aydınlı Grup, yılı 2 milyar lirayı aşan ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye dahil 43 farklı ülkede 618 mağazasıyla faaliyetini sürdüren grup, 2023 yılına kadar 930 mağaza ve 5 milyar lira ciroya ulaşmayı, aynı zamanda bölge coğrafyasının en büyük üç tekstil grubundan biri olmayı hedefliyor.

Dün, Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey’le birlikte basın toplantısı düzenleyen TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Fon bünyesindeki şirketlere millî servet gözüyle baktıklarını belirterek “Yönetimimizdeki 933 şirkettin piyasa değeri 55 Milyar TL’yi buluyor. Aydınlı grubu 2017 yılını ise 1,3 milyar TL’lik bir ciro ile tamamladı, bu yılın 10 ayında 1,8 milyar TL ciro gerçekleştirdi. Yılı 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Büyümenin nasıl sağlandığına dair bir soruyu cevaplayan Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı “Aydınlı Grup’ta ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3700 olan çalışan sayısını yurt dışı ile birlikte 5200’e çıkardık. 2019’da çalışan sayımızı 6 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 25 Ocak 2017’den beri TMSF bünyesinde faaliyet gösteren grubun piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Sarı “İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz.. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak” diye konuştu.

4 BİN 631 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şirketin 618 mağazasının 335’i yurt içi, 283’ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2018’in ilk 10 ayında 1,8 milyar lira olan cironun yıl sonunda 2 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakam, 1,3 milyar lira olan 2017 cirosuna göre yüzde 51 artışı ifade ediyor. Şirket ihracatta da yüzde 52 artışla 378 milyon TL’lik rakama ulaşırken, bünyesinde 4 bin 631 kişiyi istihdam ediyor.

İNŞAAT VE ENERJİ HIZLA BÜYÜYECEK

Hazır giyimde elde edilen başarının inşaat ve enerjide de devam edeceğini, yatırım yaptıklarını söyleyen Mustafa Erbey “Vadi İstanbul, Vadistanbul Teras ve Vadistanbul Park, Koru Florya Yaşam ve Ticaret Merkezi, Vadipark Seyrantepe, Güneştepe İçdaş ve son olarak yapımı devam eden Aydınlı İnşaat’ın tek firma olarak yükleniciliğini üstlendiği Kozyatağı A Rezidans Projesi gibi yatırımlarımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” dedi.

2023'TE HEDEF 5 MİLYAR TL CİRO

Grup CEO’su Mustafa Erbey, moda perakendeciliğinde yeni başarılara imza atmak istediklerini, bu yolda 2023 yılında 5 milyar lira ciro hedeflediklerini söyledi. İhracat hacminin, toplam ciro içindeki payını yüzde 20’e, tutarını bir milyar liranın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Erbey, 930 olarak hedefledikleri mağazaların 438’inin yurt içi, 492’sinin yurt dışında olacağını söyledi.