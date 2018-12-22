Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

İSTANBUL

Türkiye ekonomisine 45 milyar dolarlık katkı sağlayan 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ödüllendirildi. Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı şirket Türk Hava Yolları (THY) olurken onu Sun Exprees ve Pegasus takip etti. Hizmet İhracatı Özel Ödülü’nü ise İstanbul Havalimanı’nı inşa eden İGA konsorsiyumunda yer alan firmalara verildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen tüm firmaları tebrik ederek, ihracatçı firmaları yurt dışındaki sancaktarlar olarak gördüklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısının 93 milyar dolarlık ciro yaptığının bilgisini veren Erdoğan, katma değer, ihracat gibi konularda atılacak her adımda iş dünyasının yanında olacağını söyledi.

TÜRKİYE YENİDEN DOĞDU

Her ülkenin atılım dönemleri olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemi devam ettiremeyenlerin yavaşlama, duraklama hatta gerileme dönemlerine girdiğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu tip dönemler yaşadığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Kuruluşta umut verici adımlar atılmış ama tek parti bunu sekteye uğratmıştır. Demokrasiye geçilince yeniden büyüme hamlesi başladı. Başbakan Adnan Menderes İle başlayan bu süreç kaos ortamıyla durdu. Turgut Özal’ın başlattığı atılım da cunta ve koalisyon dönemleri nedeniyle başarısız oldu. Tesis ettiğimiz güven ortamı sayesinde Türkiye yeniden doğmuştur. Ülkemiz ve milletimizin azmine güvendik ve kazandık. 23 milyar dolar İMF borcuyla devraldık. 2013 yılında sıfırladık. Bitti o dönem.

CARİ DENGEDE CİDDİ İYİLEŞME

Türkiye’nin iş dünyasının önünü açtıkça gücü ve itibarı artan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, son 16 yıldaki ortalama büyümenin yüzde 5,7 olduğunu hatırlattı. Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımın 201 milyar dolara ulaştığını söyleyen Erdoğan “Tesis ettiğimiz ve âdeta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi hâline geldi. Ekim ayında açılan şirket 7.160 yeni şirket faaliyete 1.735 şirket faaliyetini sonlandırdı. Rakamlar 170 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Cari işlemler dengemizde de ciddi iyileşme dikkat çekiyor. Önümüzde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu unutmayalım. 174 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren 36 bin 630 firmayı tebrik ediyorum. Turist sayısı bakımından tarihi rekora imza attığımız bir sezonu geride bırakıyoruz. Merkez Bankası rezervi 92 milyar doları yakaladı. 136 milyar dolar zirvedeydi. Bunu yakalayıp aşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

OYUNDAN 1 MİLYAR DOLAR

Küreselleşmenin daha önce hiç gündemde olmayan riskleri ortaya çıkardığını kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemin dinamizminin sunduğu fırsatlar konusunda çalıştıklarını belirtti. Hizmet sektörünün net ihracatçı konumunda olduğunu anlatan Pekcan “Bugün hizmet ihracatı fazlamız 20 milyar dolara ulaştı. Şimdi hedefimiz bunun 2- 3 katına çıkarmak. Buradaki döviz kazançları cari açıkla mücadelede de önemli. Sadece oyun yazılımı 1 milyar doları aşacak. Bu ABD’ye çelik ihracatımızdan fazla” diye konuştu.

İHRACAT BİZİM NAMUSUMUZDUR

Toplantıdaki konuşmasında dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Türkiye’nin bekası nasıl şanlı ordumuza emanetse büyümesi de ihracatçılara emanet. Yerli ve millî üretimimizi artırmayı en büyük millî meselemiz olarak görüyoruz. İhracat namusumuzdur. İstanbul Havaalanı hizmet ihracatına büyük destek sağlayacak. Transit ihracatı ve e-İhracat’ı kayıt altına almak için Ticaret Bakanımız ile çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

KAPIKULE'DEN 2 BİN TIR GEÇMELİ

Toplam ihracatın yüzde 22’sini gerçekleştiren hizmet ihracatçıların ödüllendirildiğini anlatan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, hedeflerinin 150 milyar dolarlık ihracatı yakalamak olduğunu ifade etti. Çin, Rusya dahil dünyadaki bir çok ülkenin hizmet ihracatına verdiği önemi artırdığını söyleyen Aycı, hizmet ihracatının artmasıyla birlikte istihdamın da arttığını vurguladı. Aycı, ihracatçıların Kapıkule’den geçen günlük 1.100 TIR sayısının da 2 bine çıkması gerektiğini dile getirdi.