Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle ‘Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Fırsatı ve Girişimcilik Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere, geçici koruma altındakilerin yoğun yaşadığı illerden seçilecek 50 şirkete hibe desteği verilecek.

ÜRETİM YAPMA ŞARTI

Programa başvuracak firmalardan bazı şartlar aranacak. Buna göre işletmelerin sahibinin Türk vatandaşı olması ve geçici koruma sağlanan yabancılar tarafından kurulmuş olmaları şartı aranacak. Ayrıca işletmelerin son bir yıl içinde kurulmuş olmaları ve hâlihazırda üretim yapıyor olmaları gerekiyor. Buna ilave olarak işletmelerin en az beş kişi çalıştırması da mecburi olacak.

ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA FIRSATI

Proje kapsamında Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından yetkilendirilmiş 20 danışman bir yıl boyunca mentorluk hizmeti verecek. Bu sayede işletmelerin ihtiyaçları belirlenerek, pazarlarda güçlü olması sağlanacak. Mentorlar ayrıca işletmelere, özel ticari iş planları hazırlayarak hibeler almasına ön ayak olacak. Programa katılanlar, Uluslararası Ticaret Merkezinin desteğiyle yurt dışı pazarlarına açılma fırsatı da bulacak. Programa katılanlar, geliştirdikleri iş planlarını yatırımcılara sunma imkânı yakalayacak.