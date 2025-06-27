600 bin işçi bekliyor! Hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu. Zam oranı teklifi, ilk 6 ay için yüzde 16'dan yüzde 17'ye çıkarıldı. İkinci 6 ay için teklif ise yüzde 10 oldu.

600 bin kamu işçisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklif yapıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" dedi.

Buna göre ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için teklif değişmezken; ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

"NE OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Ağar ise konuşmasında, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı. Ağar, temmuz ayının başlarında bir teklif daha beklediklerini açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerden sonuç çıkmazsa greve başlayacaklarını söylemişti.

İLK TEKLİF YÜZDE 16'YDI

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu.

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.