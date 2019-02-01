Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısının  ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Marketlerin bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı almasının  sonuçlarının sorulması üzerine Bayraktar, "Mevsiminde özellikle sebzeyi  bulamadığımız için sera ürünleri yemek durumda kalıyoruz. Aslında doğru olan da  bu ama bugün için pratikte pek mümkün görünmüyor. Marketler istedikleri ürünleri  satabilirler, bizim buna karışmamız mümkün değil. Pazarlarda her türlü ürün  satılmaktadır. Bunu bir problem olarak görmüyorum." karşılığını verdi.

Bayraktar, asıl meselenin arzla ilgili olduğunu belirterek,  üreticilerin maliyetlerinin artması ve bir miktar spekülatif faaliyetlerle fiyatların arttığına dikkati çekti.

Mandalina ve portakalda üretici ve market fiyatları farkının neden  fazla olduğunun sorulmasına üzerine ise Bayraktar, şunları kaydetti:

 "Bu iki üründe fiyat farkına baktığımızda bir spekülatif faaliyet  olduğunu gösteriyor. Hem maliyetler hem de spekülatif faaliyetler nedeniyle bir  artış var. Ama bu iki üründe asıl artış oradaki makas bize bir spekülatif  faaliyet olduğunu gösteriyor. Benden ucuz alıyorsa bunu pahalıya satıyorsa,  şüphesiz aracılar var. Arzın yavaşlamasını fırsat bilerek ürünü pahalı  satıyorlar. Bizim bu makası muhakkak suretle kapatmamız lazım. Aracıları aradan  çıkaran bir sistemi kurmak zorundayız."

Bayraktar, hava şartları düzelince fiyatların normale döneceğine  işaret ederek, "Tarlada zarar gören ürünlerle ilgili daha fazla fiyat artışı  görmüyorum. Bu fiyatlar bir miktar daha aşağı inecektir, bunu hep beraber  göreceğiz. Üreticilerimiz halen tarlaya giremiyor. Bu konuda zarar gören ürünler  için çalışmalarımız devam ediyor, bu verileri sizinle paylaşacağız." diye  konuştu.

Bir soru üzerine de spekülatif faaliyetleri önlemek için üretime  odaklanmak gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yelkenleri tarıma çevirmemiz  lazım. Tarımda üretimi artırmamız lazım, çözüm bu." ifadelerini kullandı. Bayraktar, bir başka soruyu yanıtlarken ise "Nişasta bazlı şeker  kotaları konusundaki açıklamalar olumlu. Kotanın düşürülmesini üretimin bir  miktar daha artırılması noktasında olumlu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.