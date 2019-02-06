Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için başvurular 12 Şubat'ta başlıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçi alımının kente ilaç olacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 5 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlediği mitingde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 işçi alımı sözü vermişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri kuruma alınacak yer altı üretim işçisi için çalışmalarını tamamladı. TTK'nın resmi internet sitesinde, alınacak 1000 işçi için başvuru şartları açıklandı. 12 Şubat'ta başlayacak ve 5 gün sürecek başvuruların İş-Kur aracılığıyla alınacağı ifade edilen açıklamada, Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldığı duyuruldu. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan adaylar için başvuruların ardından 2- 3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekileceği belirtildi.



'İLAÇ OLACAK'



GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, kentteki işsiz birçok gencin bu haberi beklediğini söyledi. İşçi alımının TTK'ya ve kente ilaç olacağını ifade eden başkan Demirci, şöyle dedi:



"Bizler bunu devamlı takip ettik. En sonunda netice alındı, şartlar da alındı. Biz 1500 olarak alınmasını talep ediyorduk. Cumhurbaşkanımız 2018'de 1000, 2019'da 500 demişti. Biz 1500'ün birden alınmasını istiyorduk. Şu anda bu TTK'ya ilaç olacaktır. İnşallah geri kalan 500'ü de en kısa zamanda alınır. TTK'daki kömürü yer üstüne, ekonomiye kazandırmamız lazım. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir."



BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,



En az İlkokul mezunu olmak,



İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,



Askerlikle ilişiği olmamak,



Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,



Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;



Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,



Amasra/Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,



Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.



Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.



Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 12.02.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.