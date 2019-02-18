Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Megakente gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 24’lük artış, kira fiyatlarında yüzde 50’lere varan düşüş ve caddedeki çalışmaların sona ermesi, İstiklal’in tekrar eski günlerine dönmesi için büyük avantaj sağladı. Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım “Gezi olaylarına kadar Beyoğlu’nda bir gece konaklama bedeli 120 avroydu. O tarihten sonra bu rakam düştü. Ayrıca bu alanda gelir olduğunu gören herkes otel ve pansiyon yatırımına yöneldi. Arz da talepten hızlı gelişti. Bugün ortalama konaklama bedeli 50 avro düzeyinde seyrediyor” dedi. Nizam Hışım, Türkiye’nin yaşadığı olumsuz olaylar sebebiyle 2015 ve 2016’da yabancı turist sayısının azaldığını, ancak son 2 yıldır bu rakamın hızla arttığını söyledi. Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin de İstanbul’a gelen turistteki artıştan payını aldığını ifade eden Hışım “Şu anda dükkânlarda doluluk yüzde 100... Boş dükkân yok diyebiliriz. Özellikle tüketimleri yoğun Arap turistler, İstiklal Caddesi’ni çok sevdi” şeklinde konuştu.