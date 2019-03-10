Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Bu kapsamda 50 doğal mağara incelemeye alınırken, Kırklareli’deki Yenesu Mağarası’nda damlataş havuzları gibi jeolojik önemi olan oluşumlar tespit edildi. Ayrıca Konya, Karaman, Aydın ve Denizli illerinde yer alan 11 adet mağaranın haritası çıkarılarak mağara içerisindeki oluşumların özellikleri ortaya konuldu. Elde edilecek veriler kapsamında bu mağaralar Tabiat Varlığı olarak tescil edilirken, uygun olan mağaralarda koruma kullanma dengesi gözetilerek, eko turizm potansiyelleri değerlendirilecek. Doğal mağaraların Tabiat Varlığı olarak tescil edilmelerine yönelik araştırma projeleri, bu yıl da devam edecek.

9 YARASA TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Bakanlıkça yürütülen bir başka araştırma projesiyle de Mersin’deki Delikli Mağarası’nda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre hassas olarak sınıflandırılan “Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus mehelyi), Uzunayaklı Yarasa (Myotis capaccinii)” ile Türkiye’de sadece Akdeniz bölgesinde gözlenebilen “Mısır Meyve Yarasası’nın (Rousettus aegyptiacus)” aralarında bulunduğu 9 farklı yarasa türü tespit edildi. Projeyle Isparta’daki Kuz Mağarası’nda da Türkiye’de çok dar bir alanda yaşayabilen ve soyu tükenme tehdidi altındaki bir sürüngen cinsi olan Likya Semenderi bulundu.