Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı. Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit’in “En Pahalı Şehirler 2019” raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı. Üç şehir, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk defa birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde bu şehirleri sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles izliyor. Listeye Avrupa’dan dört kentin girmesi dikkati çekti. Şirkete göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu. Araştırma, 133 şehirde ekmek gibi en fazla tüketilen ürünler üzerinden yapılıyor.

Kur farkından dolayı İstanbul dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında 48 sıra birden düşerek 133 şehir arasında 120’nci oldu. İstanbul geçen sene 72’nci sıradaydı. Turistler için İstanbul, daha da cazip bir noktaya geldi.