Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk bakımı, ev işleri de kadınları yıpratıyor. Bu yüzden yasalar kadınları özellikle de hamilelik döneminde koruyor. İşte kadınların çalışma hayatındaki hakları.

EN FAZLA 7.5 SAAT

■ Kadın çalışanlar, hamile olduklarını sağlık raporuyla tespit ettirdikten sonra vardiya ile bile olsa doğuma kadar gece çalışmaya zorlanamaz.

■ Doğumdan 1 yıl sonra da sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi halinde gece çalıştırılamaz.

■ Hamile veya emziren kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

■ Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte buna 2 hafta daha eklenir.

■ Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda.

■ İsteği halinde kadın işçiye doğum izninden sonra 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunludur (bu süre memurlarda 24 ay).

İSTİHDAM DESTEĞİ

■ Başkasının bakımına muhtaç çocuğuna bakan anneye prim gününün yüzde 25’i kadar prim günü ilave ediliyor. Eklenen prim yaştan düşülüyor.

■ ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor.

■ Çalışan anne, 2-5 yaş arası çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteği alabiliyor. Başvuru İşkur’a yapılıyor.

SÜT İZNİ

■ Kadın çalışanlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

■ Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor.

■ Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor.

■ Yıllık ücretli izin hesaplanırken doğum izinleri dikkate alınmaz, kadın çalışmış sayılır. (Posta)