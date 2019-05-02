Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece giriş seviyesi telefonlar da dahil olmak üzere akıllı telefonlar yüksek ÖTV’ye dahil olacak.



Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. 13 Şubat’ta TBMM’ye sunulan yasa teklifi cep telefonlarını 1.200 TL altında fiyata sahip olanlar, 1.200-2.400 TL fiyata sahip olanlar ve 2.400 TL’nin üzerinde fiyata sahip olanlar şeklinde üçe ayırmış, fiyatı 2.400 TL’nin altında olanlar için yüzde 25, fiyatı 2.400 TL’nin üzerinde olanlara yüzde 50 ÖTV getirilmesi önerilmişti. Son düzenleme ile bu oran 1.500 TL’ye çekilmiş oldu. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile 1.500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1.500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı. Böylece orta ve üstü hatta bazı başlangıç seviyesi akıllı telefonlar bile yüksek ÖTV’ye dâhil olacak. Düzenleme ile cep telefondaki vergi yükü TRT bandrolü de hesaba katıldığında yüzde 80’e yaklaştı. Dolayısıyla markaların ÖTV artışını yakın zamanda fiyatlara yansıtması bekleniyor.



Peki fiyatlar ne kadar artacak? Düzenleme öncesi matrahı 2.000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3.245 TL olarak çıkıyordu. Yeni düzenleme ile tüketici 2.000 TL bir telefon için 200 TL TRT payı, 1.100 TL ÖTV, 594 TL KDV olmak üzere toplam 3.894 TL ödeyecek. Ucuz telefonların fiyatı ise modele ve cihazın özelliklerine göre en az 300 lira artış gösterecek.

MOBİSAD BAŞKANI: Kayıt dışı patlar

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, düzenlemenin bu şekilde uygulanması hâlinde acilen yolcu beraberinde getirilen telefonlarda da düzenlemeye gidilmesi gerektiğini, aksi takdirde kayıt dışında patlama yaşanacağını söyledi. Yolcu beraberinden getirilen telefonların pazarın yüzde 15’ini oluşturduğuna dikkat çeken Turnacı “Daha önce 700-800 bin adet telefon bu şekilde yurt içine sokuluyordu. Kurun etkisiyle yurt dışında getirilen telefon sayısı da artış gösterdi. Bu şekilde yurt içine sokulan telefon sayısının en az 1,5 milyona ulaştığını tahmin ediyoruz. ÖTV artışı ile birlikte bu rakam daha da artacaktır” dedi. ÖTV artışının doğru bulmadıklarını dile getiren Turnacı, vergilerin düşürülerek gelirin daha da artırılabileceğini savundu. Turnacı “Bu tür adımlar atılırken sonuçları iyi düşünülmeli. Dijitalleşmenin en yüksek olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Katma değeri ve sosyal katkısı çok yüksek. Ayrıca 175 bin kişiyi doğrudan 800 bin kişiyi de dolaylı olarak istihdam eden bir sektörden. Düzenlemenin piyasada daralmaya yol açacağını düşünüyorum” diye konuştu. Turnacı, piyasada yaşanabilecek daralmaya karşı ikinci eldeki vergi oranının acilen yüzde 18’den yüzde bire çekilmesi gerektiğin kaydetti.

Sigaranın vergisi de yükseldi

Yapılan düzenleme ile sigara ve enfiyede (toz hâlinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67’ye yükseltildi. Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0,2679 olarak belirlendi. Sigarada yılbaşında sıfırlanan asgari maktu vergi oranı paket başına 5,36 lira olarak geri geldi. Artık bir paket sigara bu fiyatın altına satılamayacak. Sıfırlanmadan önceki maktu vergi 5.6 liraydı. Yeni asgari maktu vergi ile 7,5 liraya satılan en ucuz sigaralar 8 liraya çıkmak zorunda kalacak. Veya firmalar 50 kuruşu ceplerinden karşılayacak