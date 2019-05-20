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Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek
20.05.2019 - 11:24 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : türkiye,yunanistan,ege,
625819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/625819.aspx
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