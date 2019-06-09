Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına imkân sağlayacak Türkiye’nin ilk rüzgâr tüneli tamamlandı. Tamamen yerli ve millî imkânlarla hayata geçirilen ODTÜ Rüzgâr Tüneli ile sanayide dışa bağımlılık sona erecek. Başta İHA, SİHA, muharip uçaklar olmak üzere savunma sanayii, köprü rüzgâr yükü testleri, şehir modelleri rüzgâr testleri ve otomotiv sektöründeki bazı testlerin gerçekleştirileceğini belirten OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye’nin böyle bir merkeze sahip sekiz ülkeden birisi olduğunu söyledi. Ekinci, merkezde, sanayi sektöründeki parçaların aerodinamik, ısı, ışık gibi faktörlerle dayanıklılık testleri gerçekleştirilmesinin yanında uzay araçlarının yüksek güvenirlik gerektiren testlerinin de yapılacağını anlattı.

STRATEJİK BİR TESİS

Gerekli izolasyonların sağlanması hâlinde, tesiste aynı anda üç testin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Ekinci, şunları kaydetti: Projenin sahibi ODTÜ Rüzgâr Enerjisi ve Araştırma Merkezi, yazılım ise Kanadalı bir firma tarafından yapıldı. 25 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Saatte 360 kilometre hıza kadar çıkabilen bütün araçların aerodinamik, izolasyon, rüzgâr testlerinin tesis bünyesinde gerçekleştirilebilecek. Test yaptırmak isteyen sanayici, kurum ve kuruluş yerli ve millî test merkezini kullanarak test maliyetlerini azaltacak. Mesela Almanya’da sektörüne göre değişen testlerin günlüğü 20-60 bin lira maliyete kadar çıkabiliyor. Rüzgâr tüneli, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu bir tesis. Herhangi bir ürün dışarıda test ettirildiğinde ürünün test edilmesinin yanında ürüne yönelik bilgilerin gizliliği hususunda da şüpheler meydana gelebilir. Ancak ülkenizde bu testleri yapmanız hâlinde ürün gizliliğini muhafaza edebilirsiniz.

Ekinci, sanayinin gelişmesiyle gelecekte yurt içinde testlere taleple doğru orantılı olarak rüzgâr test tüneli sayısının artacağını kaydetti.