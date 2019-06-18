Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik oranları mart ayında yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 4 milyon 544 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 14,7 olarak açıklanmış, işsiz sayısı da 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. Rakamlar, bir ayda işsiz sayısında 186 bin kişilik azalmaya işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın mart ayına göre değerlendirildiğinde ise işsizlik oranının 4 puan arttığı, işsiz sayısına da 1 milyon 334 bin kişinin eklendiği görülüyor.

Rakamlara göre istihdam edilenlerin sayısı mart ayında 27 milyon 795 bin kişi olurken, istihdam oranı ise yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılımın 0,5 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşmesi, işsiz sayısının artmasını hızlandırırdı. Söz konusu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 57,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

SANAYİDE ARTIŞ SEVİNDİRDİ

İş gücü, martta 2018’in aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Bu da devlet teşvikleriyle artan istihdamın yanı sıra, iş arayanların sayısının arttığını, işsizlik oranlarında hızlı düşüşün bu sebeple gerçekleşmediğini gösteriyor. Yine verilere göre genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 28,4 olarak gerçekleşirken, çalışma çağında olduğu hâlde ne eğitimde, ne de istihdamda olanların oranı yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Rakamlar hizmet ve sanayi sektöründe istihdamın arttığını, tarım ve inşaatta gerilediğini, toplamda ise 186 bin kişinin iş bulduğunu gösteriyor.

İŞVERENLER İŞE ALIMI ARTIRACAK

ManpowerGroup 2019 üçüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış araştırmasına göre Türkiye’de mevsimsel verilerden arındırılmış olarak istihdam görünümü ‘pozitif’ olarak değerlendiriliyor. En güçlü işe alım planlarının ise İç Anadolu ve Marmara ile Kamu ve sosyal hizmetler sektöründe olacak. Araştırmaya göre işverenler işe alımlarını artıracak. Kamuda yüzde 17, ilaç sektöründe yüzde 16, tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık sektöründe yüzde 15 eleman alımı bekleniyor. Finans ve sigortası yüzde 12, Elektrik, gaz ve su sektöründe de yüzde 11 artış beklentisi dile getiriliyor. Toplamda ise istihdamın yüzde 5 artması bekleniyor. Büyük işletmelerde işe alımlar yüzde 8’lik bir artışa işaret ederken mikro ve küçük ölçeklilerde yüzde 7 ve 6’lık artışlar bekleniyor.

İŞSİZLİK NİSAN'DA YÜZDE 16 OLUR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) araştırmasına göre, işsizlik oranının nisanda yüzde 16’ya gerilemesi bekleniyor. Betam “İş Gücü Piyasası Görünümü: Haziran 2019” notuna göre martta istihdam artışı devam etti. Sanayi endeksindeki artışa paralel olarak 94 bin, hizmet sektöründe 37 binlik artış yaşanırken, tarımda 5 bin, inşaatta 53 bin kişilik istihdam kayıpları görüldü. Tahminler ise nisanda istihdamın artıp işsizliğin gerileyeceği yönünde.