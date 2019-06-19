Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

İş birliği kapsamında A101 müşterileri Denizbank’ın mobil ödeme sistemi Fastpay ile saniyeler içerisinde ödeme yapabiliyor. A101 CEO’su Erhan Bostan 6500 mağazada Fastpay ile ödeme alımlarına başladıklarını ifade ederek, bir kaç ay içerisinde bütün mağazalarda kullanıma sunulacağını kaydetti. Bostan “8 bin mağaza ile Türkiye’nin en büyük zincir marketiyiz. Günde yaklaşık 3,5 milyon kişi marketlerimizi ziyaret ediyor. Bu iş birliğimiz ile hayata geçirdiğimiz nakitsiz ve temassız ödeme sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve kolay alışveriş imkânı bulacak” dedi.

TOPLAMDA 45 LİRA HEDİYE

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de Fastpay ile 2,5 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirterek “Fastpay Türkiye’nin en büyük mobil cüzdanı. Aylık aktif kullanıcı sayımız 500 bin. Toplam 40 bin kayıtlı üyeye sahibiz. 50 bin noktada günlük 25 bin, aylık 750 bin işlem yapılıyor. Artık insanlarımız 6 binden fazla A101 mağazasında yapacakları alışverişlerinde fastPay ile cüzdan taşımadan, para üstü beklemeden, âdeta kasadan ürün geçirir gibi telefonlarını yan çevirip kare kodu okutarak güvenle ödeme yapabilecekler. Ayrıca müşteriler Fastpay ile toplamda 350 liralık alışverişe 35 lira hediye kazanma fırsatı yakalayacak. Fastpay uygulamasını telefonlarına yükleyenlerin hesabına ise bir defalığına 10 TL yüklenecek” diye konuştu. Ateş, A101 ile Denizbank’ın iş birliğinin bununla sınırlı olmadığını, A101’den 100 liralık hediye çeki alana 6 ay vadeli sıfır faizli 2 bin liraya kadar kredi imkânı sunduklarını söyledi.