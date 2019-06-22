Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık “Türkiye’nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Türkiye’yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde insanlar, Türkiye’ye ait birçok detayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor” dedi. Ayık; Almanya, Ukrayna ve Polonya ile Balkan ülkelerinde de bu tür etkinlikleri organize etmeyi planladıklarını vurguladı.