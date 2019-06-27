Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum, “Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla, pazar gününe kadar Ziraat Bankamız açık olacak” dedi. Bakan Kurum “İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendiriyor. Bundan sonra yapılmış kaçak yapılara ilişkin de devletimiz, Bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. Bunların yıkımına ilişkin süreci yürüteceğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.