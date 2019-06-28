Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv devi Volkswagen’in, konvansiyonel motorlu (benzin-dizel) araç üretimi için bir süredir Doğu Avrupa’da yeni fabrika yeri arayışı, Türkiye’deki illeri de heyecanlandırdı. İzmir Torbalı’nın ardından, Balıkesir de, VW’nin 2 milyar avro yatırımla kuracağı yeni fabrikaya talip oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, ortak açıklama yaparak bu büyük yatırımın illerine getirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: VW’nin Doğu Avrupa’daki aday ülke sayısı ikiye kadar geriledi. Masada Türkiye ve Bulgaristan kaldı. Volkswagen yetkilileri, potansiyel arazileri geziyor. Söz konusu fabrikanın kurulması halinde kapasitenin 300 bin adetleri bulacağı, yatırım tutarının 2 milyar avroya ulaşacağı söyleniyor. Veriler, Türkiye’de bu yatırımın yapılmasının daha avantajı olduğunu gösteriyor. Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası olarak, bu büyük yatırımın Balıkesir’e getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Balıkesir’in; Türkiye’de ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alması, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollerin ortasında bulunması, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun ilimizde birleşmesi, her sektörden yatırıma uygun geniş arazi varlığı, endüstriyel limanlara kolay erişim imkânı, sanayi merkezlerine hızlı ulaşım, BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) projesinin kalbinde yer alması, çalışkan, genç ve dinamik nüfusu ile ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayan işgücü potansiyeli ve hızla gelişen sanayi yapısıyla, en uygun yer olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırım, Balıkesir’in potansiyelinin büyük bir ekonomik güce dönüşmesi için önümüzde fırsattır.

BOSCH YATIRIM YAPTI, KAZANDI

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’deki cirosunu 2018 yılında yüzde 25’lik artışla 19,2 milyar TL’ye yükseltti. Türkiye’de yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan Bosch Türkiye’nin, geçen yılki ihracat rakamı 12 milyar TL’ye ulaştı. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “İlk çeyrekteki gelişmemize dayanarak, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018 yılındaki satışları geçmeyi hedefliyoruz” dedi. 2018 yılında Türkiye’de 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Bosch, araç alt sistemlerinin uygulanması ve kalibrasyonuna yönelik Tasarım Merkezini kurdu. Şirket, iş dünyasında Endüstri 4.0 projeleri ile de öne çıkıyor.