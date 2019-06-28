Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, “Yılın ilk dört ayında İstanbul’u ziyaret eden yabancı sayısında tarihî rekor kırıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre sayı, yüzde 12,9’luk artışla 4 milyon 399 bine çıktı” dedi. Avrupalı turistte yaşanan yükselişe dikkat çeken Nizam Hışım, “İlk 4 ayda İstanbul’a en çok Almanlar geldi. Alman sayısı yüzde 9,5 artarak 315 bine yükseldi. Söz konusu dönemde Fransızlarda yüzde 22,2, Hollandalılarda yüzde 18, İtalyanlarda yüzde 28,9, İspanyollarda yüzde 45,2, İsveçlilerde yüzde 18,9, Belçikalılarda yüzde 15,8, Avusturyalılarda yüzde 43,9 artış gözlemlendi. Verilerin yanı sıra hem otellerimizde hem Taksim ve İstiklal Caddesi’nde gözlem yaptığımızda, daha önce geri çekilen Avrupalı turistin Beyoğlu’na geri döndüğünü görüyoruz. Bölgede otel doluluğu yüzde 100’e yaklaştı” diye konuştu.