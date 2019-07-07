Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görev süresinin dolmasına 10 ay kala sürpriz bir şekilde gö-revinden alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi. Çetinkaya kurumsal hedefleri tutturamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifaya davet edildi. Çetinkaya’nın direnmesi üzerine görevinden alındığı belirtildi. Görevden alma sebebi olarak ise 375 sayılı KHK’da yer alan ‘Cumhurbaşkanı’nca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler’ maddesi gösterildi. Karar sonrası açıklama yapan Uysal, TCMB’nin kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Uysal açıklamasında yeni döneme ilişkin önümüzdeki günlerde basınla tanışma toplantısı düzenleneceğini, toplantının yeri ve zamanının Merkez Bankasınca duyurulacağı bildirildi.

Merkez Bankasında yapılan değişikliğin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığında da birçok mevkiye görevden alma ve atama yapıldı. Söz konusu görevden almaların “kabinede de değişiklik geliyor” yorumlarına neden oldu.

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, Kasım 2011-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Uysal, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmış ve o tarihten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

