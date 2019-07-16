Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

LONDRA

Gerek teknolojisi, gerek hayatı kolaylaştıran uygulama ve işlemleriyle dünyanın birçok ülkesinden çok önde olan Türk bankacılık sektörü, her gün teknolojisini geliştiriyor. Ne şubeler birkaç yıl öncesinin şubesi, ne ATM’ler ne de bankacılık anlayışı... Yıllardır bankaya gitmeden bankadaki işini yapan milyonlarca insan var ülkemizde. Her birimizin elinde olan ve adına telefon dediğimiz akıllı cihazlarla yapıyoruz bütün işlemleri. Para alıp gönderiyoruz, kredi çekiyor, ödeme yapıyoruz. Bunları da dünyanın birçok ülkesinden çok daha ileride olan Türk bankalarının geliştirdiği sistemlerle gerçekleştiriyoruz. İşte dünyanın en iyi teknolojisini kullanan Türk bankalarından birisi, Dünyanın En Dijital Bankası seçildi: Akbank... Dünyanın en saygın kuruluşlarından Euromoney tarafından 13 defa “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilerek önemli bir rekora imza atan Akbank, bu defa Türkiye’nin değil, Orta Doğu ve Balkanlar’ın da değil, Dünyanın En Dijital Bankası ödülünü aldı. Dünyanın ‘en büyükleri’ kabul edilen onlarca bankayı geride bırakarak ödüle hak kazanan Akbank’ın Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ödül töreninden önce yaptığı açıklamada “Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına da alıyoruz. Euromoney’nin ‘Dünya’nın En İyi Dijital Bankası’ ödülünün ilk defa gelişmekte olan bir ülkeye verilmesi önemli ve gurur verici” diye konuştu.

DÜNYA BİZİ TAKİP EDİYOR

Türkiye’nin geleceğine olan inançla yatırıma devam ettiklerini, geçtiğimiz yıl 200 milyon dolarlık yatırıma imza atan bankaya bu yıl da bir o kadar yatırım planladıklarını ifade eden Binbaşgil “ Vizyonunuz olabilir ama yatırım gücünüz olmayabilir. Biz geleceğin vizyonuna yatırım yaptık. Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’ni bu yıl açacağız. Sektörümüz dijitalleşmede çok iyi bir yerde. Öyle ki dünya bankacılık sektörü Türk bankalarını takip ediyor” dedi.

BU MÜTHİŞ ÖDÜLÜ ÜLKEMİZ ADINA ALDIK

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil “Bugüne kadar çok ödül kazandık ama bu başka” dediği Dünyanın En İyi Dijital Bankası ödülü için şunları söyledi: İlk defa gelişmekte olan bir ülke bankası, Dünyanın En İyi Dijital Bankası seçildi. Bu kolay bir şey değil. Dijitalleşmenin Türk bankacılık sisteminde nerelere geldiğinin de çok güzel bir örneği. Bu tür projeler tek kişiyle yapılamaz. Çok iyi bir ekip, inovasyon kültürünün tüm bankaya yaygınlaşmasıyla mümkün. Birçok arkadaşımın emeği var. Kuvvetli bir ekibimiz var. Çok mutluyuz. Her birine teşekkür ediyorum” dedi. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de “Bugün müthiş bir akşam yaşıyoruz. Gerçekten çok gururluyuz. Bunun arkasında müthiş bir vizyon, o vizyonun arkasında koşan önemli bir ekip var. Bu başarı o ekibin” dedi.

'ÖNCE MOBİL' EN ÖNEMLİ STRATEJİ

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, tüm tasarım ve geliştirmelerinin müşterilerin yaşadığı deneyimi uçtan uca ve ihtiyaç duyulan ölçüde dijitalleştirip bütünsel bir hizmet sunmayı hedeflediğini söyledi. Yeni dönemde ‘chatbot’ yardımıyla müşteri iletişim ve destek işlemlerin dijitalizasyonu gibi gelişmelere şahit olacaklarını belirten Yüce “Biz bugünden yeni teknolojilere yatırımla Akbank’ı güçlü geleneğinden hiçbir şey kaybetmeden geleneksel bir bankadan atak ve yenilikçi bir bankaya dönüştürmeyi başardık. Bugün global örneklerin de ötesine geçtik. Bugün artık Akbank’taki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan yapılıyor. Her 3 ihtiyaç kredisinin 2’si yine bu kanallardan müşterilerimize ulaşırken, yüzde 51’i sadece mobilden kullandırılıyor. Kredi kartı satışlarımızın ise yüzde 50’den fazlası müşterilerimize şubemiz dışındaki kanallarımız üzerinden erişiyor. Müşterilerimiz ayda ortalama 30 kez mobil uygulamamıza giriş yapıyor” dedi.

SADECE GENÇLER DEĞİL HERKES 'TOSLA' DİYOR

Gençlerin kendine özel, kendi oluşturdukları bir dil var. O dilde ‘Tosla’ diye de bir kelime kullanıyorlar, ‘gönder’ anlamına gelen. Akbank da buradan hareketle yeni geliştirdiği ve günlük mesajlaşma uygulamalarından para göndermeyi sağlayan sisteme ‘TOSLA’ adını vermiş. Gençler herhangi bir banka müşterisi olma mecburiyeti duymaksızın bu platformdan finansal işlemlerini yapabilecek. 7 gün 24 saat para isteyip göndermek mümkün olacak. Tosla kart temassız ödemede de kullanılacak.