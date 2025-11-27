United Airlines’ın Londra Heathrow–Washington seferini (UA925), yapan uçakta bir yolcunun dizüstü bilgisayarı koltuk ile kabin paneli arasına sıkışınca ortalık karıştı. Uçak güvenlik tehdidi oluştuğu gerekçesi ile Dublin’e acil iniş yaptı.

Londra Heathrow–Washington seferi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcunun dizüstü bilgisayarı elinden kayınca koltuk ile yan panel arasında sıkıştı.

TEHDİT OLARAK GÖRÜLDÜ, ACİL İNİŞ İSTENDİ

Independent'te yer alan habere göre; Uçakta bulunan lityum bataryanın ısınma ve yangın çıkarma riski nedeniyle pilotlar güvenlik gerekçesiyle iniş kararı aldı.

Boeing 767 tipi uçak Dublin’e indikten sonra bakım ekipleri bilgisayarı bulunduğu yerden çıkardı ve gerekli kontrolleri yaptı.

100 YOLCU 5 SAAT GECİKMELİ GİTTİ

Uçuş daha sonra yeniden başladı ve uçak Washington’a yaklaşık 5 saat gecikmeyle, saat 01.22’de ulaştı. Uçakta 100 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

United Airlines yaptığı açıklamada, “19 Kasım’da uçak, yolcunun koltuk ile duvar arasına düşen dizüstü bilgisayarını güvenli şekilde almak için tedbir amaçlı Dublin’e indi” bilgisini paylaştı.

YANGIN RİSKİ!

Lityum iyon bataryalı cihazların sıkışma ya da hasar durumunda aşırı ısınarak yangın çıkarma ihtimali bulunduğu için bu tür durumlarda acil inişin standart uygulama olduğu belirtiliyor.

United, Ekim ayında da benzer bir olay nedeniyle uçuşunu geri çevirmişti. O olayda bir yolcunun çalışır durumdaki laptopu kabin panelinden geçerek kargo bölümüne düşmüştü.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası