Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden “Akrep IIe”nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı. Mobilite testleri kapsamında da ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı. Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II; keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla, orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak.
Zırhını kuşandı araziye çıktı
22.07.2019 - 04:09 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otokar zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki ilk elektrikli zırhlısı olan “Akrep IIe” arazide boy göstermeye başladı.
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638687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/638687.aspx
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