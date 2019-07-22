Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden “Akrep IIe”nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı. Mobilite testleri kapsamında da ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı. Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II; keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla, orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak.