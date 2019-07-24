Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile, sürdürülebilir turizme yönelik önemli bir mutabakata imza attı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov tarafından imzalanan mutabakat; turizmin yerel kalkınmada önemli bir araç olarak kullanılması, yerleşik uygulamaların dönüşümünün sağlanması ve girişimlerin desteklenmesini amaçlıyor. Bağlıkaya “Turizmin çevreye olan negatif etkisini en aza indirgemek, yöre halkının kültürel haklarına, mutfağına, el sanatlarına, geleneklerine saygılı bir model oluşturmak, öncelikli hedefimiz” diye konuştu. Khojimatov ise toplum temelli anlayış ile turizme yön vereceklerini vurguladı.