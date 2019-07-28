Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, “Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor, bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyarbakır’a geldiniz. Uygulama, benimle irtibata geçminizi de sağlayacak” dedi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş de, “Yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden 2 bin 500 başvuru alarak büyük ilgi gördük. Cengiz gibi nice gencimizin düşüncelerini hayata geçirmesine imkân sağlamak için, bu tür etkinlikleri büyüterek devam ettireceğiz” diye konuştu.