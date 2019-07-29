Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş mahkemesine başvuran bir işçi; haksız sebeple iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarını talep etti. Davalı avukatı ise temyize gitti. Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, “iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi” hâlinde, işçiye, kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin ödeneceğine hükmetti. Böylece istifa dahil, bütün iş akdi fesih hallerinde, yıllık izinlerin çalışana ücret olarak ödenmesi hükme bağlandı. Kararda ‘’Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için, iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü ise işverene aittir. İşveren, imzalı belge bunu kanıtlamalıdır” denildi. İHA